Одесский горсовет одобрил создание консорциума для реконструкции аэропорта

Сегодня 6 сессия Одесского горсовета одобрила проект решения «О мерах по реконструкции и развитию международного аэропорта «Одесса», предложенный рабочей группой мэрии, которой было поручено разработать условия создания международного консорциума по реконструкции аэропорта, в том числе сооружения взлетно-посадочной полосы и современного терминала.

Комментируя на брифинге решение сессии, вице-мэр Николай ИЛЬЧЕНКО заявил, что после рассмотрения рабочей группой трех инвестиционных проектов большинство специалистов пришли к выводу, что «наиболее перспективным является проект реконструкции аэропорта, предложенный компанией «Одесса эйрпорт девелопмент».

Инвестиционные предложения компаний-конкурентов были отвергнуты с учетом того, что, по мнению членов рабочей группы, могли привести при реализации к ущемлению интересов городской общественности.

По словам Н.ИЛЬЧЕНКО, ориентировочная стоимость проекта реконструкции аэропорта - 180 млн. долл., воздушная гавань должна соответствовать европейским стандартам, причем первую очередь реконструкции желательно завершить уже в 2012 году.

По сведениям некоторых членов горсовета, уже на сегодняшней сессии намечалось создание финансово-промышленной структуры, в которую должны были войти в качестве соучредителей инвестиционная компания и коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Одесса». Однако до рассмотрения вопроса на сессии дело не дошло.

Напомним, впервые о подготовке к созданию международного консорциума по реконструкции Одесского аэропорта новый мэр Алексей КОСТУСЕВ объявил на пресс-конференции 22 февраля. По некоторым сведениям, инвестиционная компания «Одесса эйрпорт девелопмент» близка к одесскому бизнесмену Борису КАУФМАНУ, зарегистрирована в Лондоне 3 декабря 2009-го года.

В феврале 2009 года председатель конкурсной комиссии по реконструкции Одесского аэропорта Николай АНДРИЕНКО объявил решение о признании победителем конкурса одесскую компанию «Гепард-плюс», которая обещала городским властям выполнить реконструкцию, вложив в проект 265 млн. долл. - на 15 млн. долл. больше, чем предлагали другие участники конкурса.

Планировалось, в частности, на 400 метров удлинить взлетно-посадочную полосу, построить новый терминал. По словам тогдашнего директора КП «Международный аэропорт Одесса» Светланы ПУСТЫЛЬНИКОВОЙ, пропускная способность после реконструкции нового терминала должна составить около 1 тысячи 495 пассажиров в час, а общая пропускная способность – не менее 34 тысяч пассажиров в сутки. Помимо всего прочего проект реконструкции предусматривал также создание гостиницы на 250 мест и современный паркинг.

Однако в середине 2009 года выяснилось, что учредители ООО «Гепард-плюс» не могут подтвердить своих финансовых обязательств, и договор с ними был расторгнут. Затем в Одесской мэрии сообщили, что будет объявлен новый международный конкурс на реконструкцию и модернизацию аэропорта.