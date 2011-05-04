Между Днепропетровском и Геническом запустят электропоезд повышенной комфортности

Приднепровская железная дорога в июне текущего года планирует ввести электропоезд повышенной комфортности по маршруту "Днепропетровск - Геническ" (Херсонская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам 2 мая сообщил начальник службы пригородных пассажирских перевозок ПЖД Игорь ЧЕРЕПАНОВ.

По его словам, новый электропоезд вводится с целью комфортной доставки жителей Днепропетровской области к местам отдыха на морском побережье и предполагает 460-500 пассажирский мест.

Электропоезд будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути - 5 часов.

Стоимость одной поездки составит 30 грн.

Справка. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 90 млн. пассажиров. В состав магистрали входят 4 дирекции перевозок - Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская, а также 248 станций.