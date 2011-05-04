В Киеве до 2013 года построят еще три станции метро на Куреневско-Красноармейской линии.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимира ФЕДОРЕНКО.

«В этом году мы сдадим «Выставочный центр», в следующем году – «Ипподром» и станцию «Теремки» и завершим южное направление строительства Куреневско-Красноармейской линии», - отметил В.ФЕДОРЕНКО во время совещания по вопросам строительства объектов транспортной инфраструктуры в Киеве.

Кроме того, он информировал премьер-министра Николая АЗАРОВА о планах строительства метрополитена в направлении жилого массива Троещина. По его словам, для строительства метро на Троещину будет возведено два участка Подольско-Вигуровской линии метрополитена длиной 10,9 км с 6 станциями, из которых две пересадочные. Левобережная часть этой линии сооружается неглубоким залеганием и открытым способом, поэтому на ее строительство необходимо два года. Для сооружения правобережной части Подольско-Вигуровской линии метрополитена необходимо четыре года, поскольку участок сооружается подземным способом глубокого залегания, необходимо сооружать обводные ветки с соединением с действующими тоннелями метрополитена и строить пересадочные станции в условиях действующего метрополитена без остановки движения поездов.