Украина может запустить производство вертолетов в среднесрочной перспективе – Клюев

Украина сегодня имеет все возможности для обеспечения в будущем собственных потребностей в вертолетах. Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, говорится в сообщении пресс-службы А.КЛЮЕВА, переданном агентству УНИАН.

«У нас производятся двигатели практически ко всем типам вертолетов, которые существуют в мире. У нас есть предприятия, которые смогут делать и корпуса, и большинство узлов и агрегатов для новых украинских вертолетов. Поэтому мы просто обязаны в среднесрочной перспективе запустить их производство», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, на сегодняшний день парк вертолетов, эксплуатируемых в нашей стране, достаточно устарел и требует обновления. Доля машин, которые работают до 10 лет, не превышает 15%. Возраст же большинства вертолетов превышает 20 лет, сообщил А.КЛЮЕВ.

По его данным, если в начале 90-х годов в Украине работало около 500 гражданских вертолетов, то на сегодня зарегистрировано чуть более 200 (без учета машин Минобороны).

А.КЛЮЕВ также заявил, что поручил Агентству по управлению государственными корпоративными правами совместно с Минобороны разработать оптимальную технологическую модель производства вертолетов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства с ОАО «Мотор Сич» и другими предприятиями.

По его словам, «Мотор Сич» уже начинает проводить модернизацию российских вертолетов Ми-8, в результате чего продлевается срок их службы. Украинская промышленность уже готова частично обеспечивать наши потребности модернизированными вертолетами, продлевая их ресурс на 7-10 лет. За это время необходимо спроектировать новый отечественный вертолет, отметил А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что недавно Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение уже в ближайшее время усилить МЧС Украины несколькими новыми вертолетами для улучшения готовности к ожидаемым летним лесным пожарам.