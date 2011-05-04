«Укрзализныця» назначила 30 дополнительных поездов ко Дню Победы

По состоянию на 4 мая, к празднику 9 мая 2011 года (06.05.11 - 09.05.11) железные дороги Украины назначили 30 дополнительных поездов. Об этом сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

В частности, 6 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 9 - Приднепровская, 5 - Одесская, 3 - Южная, 3 - Львовская и 4 - Донецкая железные дороги. Также 5 поездов назначила РЖД.

Составом Юго-Западной железной назначены поезда:

1. № 282/281-58/57 "Киев - Симферополь" отправлением из Киева 6, 8, 11/05; из Симферополя - 7, 9, 12/05.

2. № 207/208 "Киев - Ужгород" отправлением из Киева 6, 7, 8/05; из Ужгорода - 7, 8, 9/05.

3. № 219/220 "Жмеринка - Ивано-Франковск - Киев" отправлением из Жмеринки 9/05, из Ивано-Франковска - 9/05.

4. № 253/254 "Жмеринка - Львов - Киев" отправлением из Жмеринки 9/05, из Львова - 9/05.

5. № 252/259 "Киев - Москва" отправлением из Киева 8, 10/05, из Москвы - 10, 12/05.

6. № 525/526 "Жмеринка - Ужгород - Киев" отправлением из Жмеринки 8/05, из Ужгорода - 9/05.

Львовская железная дорога назначила:

1. № 147/148 "Киев - Львов - Киев" отправлением из Киева и Львова 9/05.

2. № 501/502-525 "Черновцы - Киев" отправлением из Черновцов 9/05, из Киева - 10/05.

3. № 502/531 "Львов - Киев" отправлением из Львова 6/05, из Киева - 7/05.

Приднепровская железная дорога:

1. № 238/237-294/293 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя в 12/05 ежедневно, из Киева - до 13/05 ежедневно.

2. № 146/145 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя 7, 8, 9, 10, 11/05; из Киева - 6, 8, 9, 10, 11, 12/05.

3. № 248/247 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя 7, 8, 9, 10, 11/05; из Киева - 6, 8, 9, 10, 11, 12/05.

4. № 204/203 "Симферополь - Москва" отправлением из Симферополя 7, 8, 9/05; из Москвы - 8, 9, 10/05.

5. № 292/73 "Симферополь - Москва - Кривой Рог" отправлением из Симферополя 10/05, из Москвы - 11/05.

6. № 545/556 "Днепропетровск-Львов" отправлением из Днепропетровска 6/05, из Львова - 7/05.

7. № 544/543 "Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 6/05, из Киева - 7/05.

8. № 583/584 "Запорожье-Умань" отправлением из Запорожья 6/05, из Умани - 7/05.

9. № 248/247-289/290 "Запорожье - Киев" отправлением из Запорожья 6/05, из Киева - 8/05.

Одесская железная дорога:

1. № 432/431 "Одесса - Харьков" отправлением из Одессы 6, 9/05; из Харькова - 7, 10/05.

2. № 590/589 "Одесса - Симферополь" отправлением из Одессы 6, 8/05; из Симферополя - 7, 9/05.

3. № 210/209 "Николаев - Киев" отправлением из Николаева 9/05, из Киева - 6, 10/05.

4. № 258/257 "Одесса - Киев" отправлением из Одессы 9/05, из Киева - 6, 10/05.

5. № 228/227 "Одесса - Львов" отправлением из Одессы 6/05, из Львова - 7/05.

Донецкая железная дорога:

1. № 524/523 "Луганск - Киев" отправлением из Луганска 9/05, из Киева - 6, 10/05.

2. № 577/578-576/575 Донецк - Киев "отправлением из Донецка 9/05, из Киева - 6, 10/05.

3. № 525/526 "Дебальцево - Симферополь" отправлением из Дебальцево 6/05, из Симферополя - 7/05.

4. № 567/568-528/527 Донецк - Киев "отправлением из Донецка 6/05, из Киева - 7/05.

Составом Южной железной дороги назначены поезда:

1. № 175/176 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 9/05, из Симферополя - 3, 9/05.

2. № 539/540 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 7, 9/05; из Симферополя - 8, 10/05.

3. № 529/546 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 6/05, из Симферополя - 7/05.

Составом РЖД:

1. № 125/96 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 6/05, из Киева - 9/05.

2. № 259/22 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 8/05.

3. № 187/96 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 7/05.

4. № 21/22 "Москва - Киев" отправлением из Киева 6/05.

5. № 465/104 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 8/05.