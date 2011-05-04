Украина в этом году достроит всю необходимую для Евро-2012 инфраструктуру - Янукович

Украина в этом году достроит всю инфраструктуру, необходимую для проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции во время пребывания в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны в с. Цибли Киевской области.

По его словам, эта инфраструктура после завершения чемпионата будет работать для украинцев.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать развивать инфраструктуру и делать заявки на проведение мировых турниров.

Он напомнил о намерении Украины сделать заявку на проведение Олимпиады-2022 и на проведение Чемпионата мира по баскетболу. Относительно последнего первенства Президент подчеркнул, что сейчас идет работа над этим проектом, и скорее всего Чемпионат будет в Украине (в то же время Президент не уточнил, о каком годе идет речь).