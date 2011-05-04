Украинские железные дороги увеличили среднесуточную погрузку на 5,8%

По итогам эксплуатационной работы за апрель 2011 г. украинские железнодорожники в среднем ежесуточно грузили 1 млн. 066 тыс. тонн грузов, что составляет 105,8% к соответствующему периоду прошлого года и 104,8% от планового задания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, увеличили этот показатель к уровню прошлого года все дороги, кроме Южной, в том числе: Донецкая - на 5,6%, Приднепровская – на 1,0%, Юго-Западная — на 20,9%, Одесская – на 15,2%, Львовская – на 15,7%.

Согласно сообщению, выгрузка на протяжении апреля 2011 г. в среднем составила более 16,9 тыс. вагонов в сутки — на 5,4% больше плана и на 6% больше апреля 2010 г.

Как отмечают в ведомстве, улучшение показателей эксплуатационной работы железных дорог произошло благодаря эффективной организации перевозочного процесса и более рациональному использованию подвижного состава.