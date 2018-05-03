Новой автомагистрали через Днепр в Запорожье быть?

Еще в 2002 году был утвержден проект строительства в Запорожье автотранспортного мостового перехода, призванного решить проблему связи правобережья города (где сейчас проживает более 300 тысяч запорожцев) с левобережьем (местом расположения большинства промпредприятий и производственных комплексов). Возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а так же строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение 8 лет. Однако де-факто строительство не завершено до сих пор. Основная причина – проблема с финансированием. В декабре 2010 года премьер-министр Николай Азаров заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году. А в пресс-службе Запорожской мэрии утверждают, что объемы госфинансирования данного строительства в апреле-июне т.г. будут увеличены почти в 16 раз.

Еще одним положительным моментов является тот факт, что в Севастополе спущен на воду второй из трех понтонов строящегося плавкрана грузоподъемностью 1200 тонн (первый спуск за последние три года), который корабелы «Севастопольского морского завода» изготавливают по заказу «Мостобуда» для строительства автомагистрали через Днепр в Запорожье.

«Существуют три «критические» составляющие запорожского строительства, которые имеют большие сроки изготовления – плавучий кран, металлоконструкции и ванты. Из них строительство крана и установка на него гидравлического оборудования – самый проблемный вопрос», - прокомментировал ситуацию УНИАН председатель наблюдательного совета ПАО «Мостобуд» Владимир Продивус.

***ПАО «Мостобуд» - лидер среди мостостроительных организаций в Украине и странах СНГ. За 65 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе, в Киеве – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский, Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны. Хорошо известна марка мостобудовцев в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии. На сегодня «Мостобуд» одновременно является генподрядчиком строительства двух внеклассных стратегических и уникальных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Компания также возводит многочисленные инфраструктурные, мостовые, припортовые сооружения в Украине, реконструирует устаревшие и восстанавливает поврежденные стихией объекты.

Чтобы осенью 2012 года завершить 1-й этап строительства в Запорожье – запустить двустороннее движение по одному из пролетов над Днепром, надо, чтобы плавучий кран в полную силу работал уже с начала июня следующего года, считает он.

«В прошлом году с заводом изготовителем металлоконструкций «Мостобуду» удалось выйти на объемы поставок до 1-1,5 тыс. тонн в месяц. Сумели договориться и с коллегами из Германии о сокращении срока изготовления вантов с 24 до 8-9 месяцев. Проблема – кран, изготовление которого напрямую зависит от финансирования. Генподрядчик планирует, что оно будет завершено в марте следующего года. С началом навигации в апреле – начале мая кран передислоцируют в Запорожье. При этом ключевой момент – соблюдение графика финансирования», - пояснил В. Продивус.

«Задержим с краном – пуск запорожской магистрали, соответственно, отодвинется на год – до следующей навигации. Если хотим строить по графику, полное финансирование плавучего крана должно быть осуществлено до ноября нынешнего года, и оно должно быть ритмичным», - подчеркнул он.

Севастопольский плавкран – уникален. Он спроектирован так, что параметры и габариты позволяют перемещаться по рекам, каналам и шлюзам Украины и других стран СНГ. Предназначен для работ как на реках, так и на море. За рубежом имеются плавучие краны с не меньшей грузоподъемностью, но их габариты не позволяют перемещаться через шлюзы, построенные по нормам и стандартам бывшего Союза. Поэтому использование зарубежных аналогов на реках стран СНГ невозможно.

*** За почти 60 лет севастопольскими корабелами построено 75 плавучих кранов и крановых судов грузоподъемностью от 50 до 1600 тонн. К строительству уникального 1200-тонного плавкрана для запорожцев ОАО «Севморзавод» приступил в 2006 году, но в связи с проблемами финансирования проект был заморожен. В начале 2010 года новое руководство «Севморзавода» приняло решение о достройке плавкрана за счет собственных оборотных средств и привлеченных кредитных ресурсов. В настоящее время финансирование проекта осуществляется из государственного бюджета Украины.

Строящаяся ныне автотранспортная магистраль через Днепр в Запорожье спроектирована с минимальным возведением опор на воде. Чтобы соорудить пролет между опорами моста длиной не менее 160 м, запроектирован пилон. При этом высота пролета над уровнем воды должна обеспечивать беспроблемное прохождение любых судов типа «река-море», соответствовать требованиям строительных норм и норм судоходства Украины.

«Эксперты провели технико-экономическое сравнение 2-х вариантов строительства: собирать мост путем «надвижки» складываемых на берегу конструкций, или - с применением плавучего подъемного крана грузоподъемностью 1.200 тонн, - рассказывает В.Продивус. – В первом случае потребовались бы дорогостоящие вспомогательные сооружения – надо было бы забурить в скальный грунт большое количество временных опор, надвинуть на них металлоконструкции, а потом эти опоры разобрать. Авторитетные эксперты сделали вывод, что применение плавучего подъемного крана грузоподъемностью 1200 тонн в 2 раза сэкономит затраты на монтаж мостовых пролетов над водой.

Более того, мост через Старый Днепр (второй большой мост в составе автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье) имеет гораздо бόльшую высоту пролета над уровнем воды, чем мост через основное русло. Поэтому мост через Старый Днепр по технологии «надвижки» с установкой временных опор построить вообще нельзя. Для данного объекта применение плавучего крана грузоподъемностью 1.200 т – единственное на сегодня технологическое решение.

Кроме значительной экономии средств, работающий на воде плавучий кран позволит не перекрывать русло Днепра временными опорами и не создавать проблем для судоходства во время строительства», - объяснил В. Продивус.

Стоимость проекта – около 198 миллионов грн. На сегодняшний день освоено порядка 54 миллионов.

«На слух суммы немалые, - отмечает председатель наблюдательного совета «Мостобуда». – Однако экономия при использовании этого сложного плавучего сооружения с лихвой перекрывает затраты. Подсчитано, что кран оправдает себя уже на строительстве двух мостов в составе автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Дальнейшее его использование может приносить Украине до 300 тысяч грн. за сутки аренды».

У нового плавкрана – большое будущее. Сегодня плавучее приспособление строится для сооружения автомагистрали в Запорожье. В дальнейшем его планируется использовать для строительства мостов в Кременчуге, на южном обходе Запорожья, на объездной дороге вокруг Киева, при возведении переправы через Керченский пролив и на других масштабных инфраструктурных проектах.

Аналогичные проблемы со строительством крупных мостов и у россиян, в других странах СНГ. Из-за несоответствия параметров шлюзов использовать плавучую технику большой грузоподъемности из Дании, Китая, Арабских Эмиратов, Австралии, другого зарубежья они не могут. Строящийся украинский кран – пока единственный в СНГ. Поэтому повышенный спрос на него есть уже сегодня.

Виктор Коробков (для УНИАН)