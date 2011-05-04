«Укрзализныця» планирует ввести автоматизированную систему управления вагонами

«Укрзализныця» планирует внедрить централизованную автоматизированную систему управления эксплуатацией, ремонтом пассажирских вагонов и обслуживанием пассажиров в поездах (АСУ ЭРПВ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, система разработана, чтобы максимально задействовать пассажирские вагоны в перевозочном процессе, оптимизировать подготовку вагонов в рейс, повысить безопасность движения. В частности, она позволит управлять парком вагонов для формирования пассажирских поездов, техническим обслуживанием и плановым ремонтом, сервисным обслуживанием пассажиров в поездах.

При этом элементы этой системы, так называемый пусковой комплекс, уже внедрены в большинстве структурных подразделений пассажирского хозяйства «Укрзализныци». К примеру, с его помощью осуществляется контроль за техническим состоянием вагонов, их местонахождением, планируется ремонт и техническое обслуживание. Также пусковой комплекс позволяет осуществлять учет пробега колесных пар и контроль за оказанием услуг пассажирам в поездах. Всего в пусковом комплексе автоматизировано более 300 функций управления.

Как сообщают в ведомстве, на сегодня перед специалистами стоит задача внедрить систему АСУ ЭРПВ во всех структурных подразделениях пассажирского хозяйства и оптимизировать технологию работы предприятий. В частности, на Приднепровской железной с помощью автоматизированной системы АСУ ЭРПВ уже осуществляется контроль и планирование работы ремонтных и поездных бригад, а также планирование обеспечения углем. Как результат, повысилось качество подготовки составов в рейс, сократились эксплуатационные расходы на содержание экипажа, рациональнее используется уголь для отопления.

Как отмечают в «Укрзализныце» ,автоматизация в пассажирском секторе будет способствовать уменьшению использования материальных и трудовых ресурсов, позволит более эффективно управлять производственными процессами.