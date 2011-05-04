Ж/д администрации стран СНГ и Балтии объявили бойкот вагонам «Азовмаша»

Железнодорожные администрации стран СНГ и Балтии договорились прекратить свое сотрудничество с ОАО «Азовмаш», сообщает газета «Гудок».

Решение было принято на 51-м заседании комиссии Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства в Дзержинске. Причина в том, что участились случаи изломов боковых рам производства ОАО «Азовэлектросталь», которые используются при строительстве грузовых вагонов на «Азовмаше».

«Мы работаем общим парком: наши вагоны ходят по всем государствам. Поэтому едиными должны быть требования к строительству, модернизации, ремонту и обслуживанию вагонов, – рассказал начальник Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов ОАО «РЖД» Николай Бочкарев. – «Азовэлектросталь» обеспечивает все виды новых вагонов литьем. Но за последние четыре-пять лет упало качество его балок и боковых рам».

По его словам, по причине излома этих частей только в России отставлено от движения 3 тыс. вагонов выпуска 2009–2010 годов. Еще до истечения контрольного срока их приходится ремонтировать. Причем, за счет собственника вагона.

За решение отказаться работать с этим предприятием проголосовали все 12 участвовавших в заседании железнодорожных администраций.

Работа с производителем будет продолжена только после того, как он наладит выпуск качественной продукции.