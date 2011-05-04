КАМАЗ и МАЗ на этой неделе проведут переговоры по объединению

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин прибудет в Минск для переговоров с руководством МАЗа в четверг, сообщил РИА Новости представитель МАЗа.

Он предположил, что речь пойдет об условиях объединения МАЗ и КАМАЗ. В феврале государственная корпорация "Ростехнологии" направила руководству Белоруссии письмо с предложением объединить ОАО "КАМАЗ" и ОАО "Минский автомобильный завод" в одну компанию, в результате чего КАМАЗ станет владельцем 100% акций МАЗа, а власти Белоруссии получат пакет акций КАМАЗа.

Основным акционером КАМАЗа являются "Ростехнологии" с долей 49,9%, немецкому концерну Daimler принадлежит 11% акций, "Тройке Диалог" - 27,26%, ЕБРР - 4%.

МАЗ на 100% принадлежит правительству Белоруссии. МАЗ производит седельные тягачи, бортовые автомобили, самосвалы, лесовозы, сортиментовозы, автомобили повышенной проходимости, автомобили-шасси под комплектацию спецоборудования и установок, а также автобусы и троллейбусы.

КАМАЗ занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место - среди производителей дизельных двигателей.