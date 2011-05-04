Речной трамвай в Киеве будет курсировать между станциями “Оболонь” - “Почтовая площадь”

Речной трамвай в Киеве в этом году будет работать между двумя пассажирскими станциями “Оболонь” - “Почтовая площадь”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель гендиректора ГКП «Плесо» Денис РУДНИК.

“В этом году предусмотрена работа речного трамвая. Стоимость будет приблизительно та же, что и в прошлом году – 15 грн. И будет две точки высадки пассажиров – “Оболонь” и “Почтовая площадь”, - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в этом сезоне курсировать по Днепру речной трамвай.

Как сообщал УНИАН, речной трамвай начал курсировать в Киеве в 2009 г. По информации мэрии, новый вид транспорта показал свою эффективность.

В 2010 г. свою работу речной трамвай начал 1 июля. Стоимость проезда снизили до 15 грн., тогда как в 2009 г. это было 20 грн.

В прошлом году маршрут соединил Оболонь с Почтовой площадью и при этом была введена в строй еще одна остановка - причал "Наводницкий парк".