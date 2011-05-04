Alstom в 2010-2011 фингоду снизила чистую прибыль на 62%

Французский машиностроительный конгломерат Alstom сократит в два раза годовые дивиденды из-за сокращения прибыли, вызванного ухудшением показателей отделения энергетического машиностроения. Об этом сообщает Рейтер.

Финансовый год компании закрылся в конце марта.

Продажи Alstom в целом выросли на 6 % - до 20,9 млрд. евро, однако в отделении по производству энергетического оборудования упали на 16% - до 11,7 млрд.

Чистая прибыль компании сократилась на 62 % - до 462 миллионов евро, операционная - на 12% - до 1,57 миллиарда.

Однако компания подтвердила прогнозы на текущий финансовый год, ожидая восстановления объема заказов благодаря спросу на развивающихся рынках.

"Опыт второго полугодия был обнадеживающим", - сказал журналистам в ходе конференц-колла глава фирмы Патрик Крон.

В прошлом году около 60 % заказов Alstom составили заказы из развивающихся стран.