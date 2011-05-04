Авиакомпании мира в марте увеличили пассажирооборот на 3,8%

Авиакомпании мира на регулярных рейсах в марте 2011 года увеличили пассажирооборот на 3,8% по сравнению с мартом 2010-го, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

При этом в феврале 2011 года рост составил 5,8%. По сравнению с февралем, спрос на пассажирские перевозки в марте упал на 0,3%.

Средний коэффициент в марте загрузки сократился на 3,5 процентных пункта – до 74,6%.

Перевозка грузов в марте выросла на 3,7% по сравнению с мартом 2010-го, а по сравнению с февралем этого года рост составил 4,5%.

"В марте спрос на перевозку пассажиров замедлился. Во многом это связано с землетрясением и цунами в Японии, а также беспорядками в странах Северной Африки и Ближнего Востока", – заявил генеральный и исполнительный директор IATA Джованни Бизиньяни, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, в материалах организации сообщается, что спрос на полеты в Египет и Тунис из разных стран в марте упал на 10– 25% по сравнению с мартом 2010 года.