"Армавиа" выпустила в первый рейс Superjet 100

Первый ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100, приобретенный национальным авиаперевозчиком Армении, авиакомпанией "Армавиа", выполнил первый рейс по маршруту Ереван-Венеция-Ереван, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь компании Нана Аветисова. "Самолет приземлился в международном аэропорту Марко Поло в воскресенье, в 13.30 по местному времени (15:30 мск). Среди пассажиров на борту лайнера находился посол Италии в Армении Бруно Скапини, который дал интервью журналистам и, пользуясь случаем, подтвердил сей отрадный факт не только для Армении, авиакомпании "Армавиа", но и для Италии", - сказала Аветисова.

Первый самолет Sukhoi Superjet 100, серийный номер 95007, названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина, был торжественно передан авиакомпании "Армавиа" 19 апреля.

Уже 20 апреля авиакомпания открыла первый рейс Superjet 100 в Москву. "За начальный период эксплуатации Superjet 100 выполнил 24 рейса в Афины, Алеппо, Тегеран, Тель-Авив, Донецк и Симферополь.

"Армавиа" и крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" являются стартовыми заказчиками Sukhoi Superjet 100. Портфель твердых заказов на Superjet 100 сейчас составляет 170 единиц. В текущем году планируется произвести 14 самолетов Superjet 100, в 2012 году - 25 самолетов, а в дальнейшем - выйти на производство 60-70 самолетов в год.