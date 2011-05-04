В Германии транспортный хаос из-за очередной забастовки ж/д машинистов

Проходящая в Германии забастовка машинистов железнодорожного транспорта привела к транспортному хаосу.

В ряде городов севера и юга ФРГ до пятницы замерли поезда немецкого государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги) и ряда частных железнодорожных компаний, сообщает профсоюз немецких машинистов локомотивов (ГДЛ). Опоздания и отмены поездов фиксируются в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Нюрнберге, Штутгарте, других крупных городах страны, сообщает РЖД-Партнер.

По всей Германии поезда курсируют по сокращенному графику. Забастовкой охвачены машинисты как пассажирских, так и товарных поездов. Все прежние попытки руководства компании Deutsche Bahn добиться судебного запрета на забастовку потерпели крах. В условиях акции протеста в Deutsche Bahn на работу вышли несколько сотен иностранных машинистов, немецкие сотрудники, которые по закону не имеют права участвовать в забастовках, машинисты- члены профсоюзов, не участвующих в тарифном споре. Эти меры позволили обеспечить движение части поездов по расписанию. В ряде мест вместо поездов на линию вышли автобусы компании Deutsche Bahn, которые развозят пассажиров в пункты назначения.

Организаторы акции протеста требуют введения единых тарифов и условий труда для всех 26 тыс. машинистов государственных и частных железнодорожных компаний. В частных компаниях зарплата работников на 30% ниже, чем у их коллег в госкомпаниях.