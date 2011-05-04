BMW увеличила прибыль в 1-м квартале за счет спроса в Китае

Показатели BMW оказались выше ожиданий рынка в 1-м квартале 2011 года, благодаря сильному спросу на автомобили представительского класса в Китае и восстановлению рынка в США.

Фирма планирует продать по итогам года 1,5 млн. автомобилей и увеличить показатели прибыли и выручки, сообщает Рейтер.

За квартал операционная прибыль BMW, владеющей также брендами Rolls-Royce и Mini, выросла более чем в четыре раза до 1,90 млрд. евро при среднем прогнозе аналитиков в 1,51 млрд.

Чистая прибыль составила 1,21 млрд. евро, продажи - 16,03 млрд.