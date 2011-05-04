Набсовет «Винниччина-Авто» создал дирекцию

Решением наблюдательного совета публичного акционерного общества «Винниччина-Авто» создана дирекция общества.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в состав дирекции вошли генеральный директор Сергей ЗЛОТНИЦКИЙ (акциями не владеет) и член дирекции – главный бухгалтер Тамара ПЕТРЕНКО (акциями не владеет) сроком до 31 декабря 2013 года.

Справка УНИАН. ПАО "Винниччина-Авто" основано в 1993 году. Предприятие занимается ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей и других транспортных средств.

91,066% акций "Винниччина-Авто" владеет АО "Украинская автомобильная корпорация" (Киев).