Порт «Южный» увеличил грузооборот почти на 20%

Морской торговый порт «Южный» за январь-апрель 2011 года увеличил грузооборот на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – через причалы предприятия перевалено 7 млн. 275,6 тыс. тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, в указанный период было обработано 296 судов и 59 тыс. 554 вагонов.

В частности, за 4 месяца т.г. через «Южный» перевалено 3 млн. 790,6 тыс. тонн транзита, что на 66,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. При этом в апреле т.г. объем транзитных грузов составил 1 млн. 194,4 тыс. тонн, что на 176,9% больше, чем в апреле прошлого года.

В апреле текущего года грузооборот порта «Южный» составил 1 млн. 997 тыс. тонн, что на 17,1% больше, чем предусмотрено плановым заданием, и на 48,4% больше, чем в апреле 2010 года.

Как сообщал УНИАН, ГП «Морской торговый порт «Южный» в 2010 году увеличило грузооборот на 2,1% по сравнению с 2009 годом – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн и на 5,2% по сравнению с планом.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.