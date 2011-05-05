На строительстве терминала «D» в «Борисполе» выполнено 50% работ

На строительстве терминала «D» аэропорта «Борисполь» по состоянию на 4 мая 2011 года выполнено около 50% строительно-монтажных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, в новом терминальном комплексе осуществляются работы по установке эскалаторов и лифтов, проведен монтаж системы обработки багажа, установлены металлические конструкции пассажирских посадочных трапов.

В зоне центрального процессора пассажирской галереи терминала «D» аэропорта «Борисполь» выполнено 25% работ по монтажу металлоконструкций кровли. Здесь также продолжаются работы по устройству стеклянного фасадного ограждения; осуществляются внутренние отделочные работы, работы по устройству стеновых каркасов гипсокартонных систем, выполняется монтаж внутренних инженерных сетей.

Напомним, терминальный комплекс «D» международного аэропорта «Борисполь», который будет иметь площадь 110 тысяч кв. м, после завершения работ станет крупнейшим в порту. Новый аэровокзал будет специализироваться исключительно на международных рейсах.

Проектная мощность терминала «D» достигнет 9 млн. пассажиров в год (3000 пассажиров в час на вылет и столько же на прибытие).

Запланированное завершение работ по строительству – IV квартал 2011 года.