Кабмин утвердил новый проект и титул строения паркинга в «Борисполе»

Кабинет Министров Украины распоряжением № 372-р от 27 апреля 2011 года утвердил представленный Министерством инфраструктуры проект строительства паркинга государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" общей сметной стоимостью 395 млн. 003,5 тыс. грн.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно документу, в частности, стоимость строительно-монтажных работ составляет 254,2 млн. грн., оборудования, мебели и инвентаря – 51,6 млн. грн., пусконаладочных работ – 1,4 млн. грн.

Общая площадь паркинга составит 72,6 тыс. кв. м., площадь участка – 30 тыс. кв. м, площадь застройки – 18,4 тыс. кв. м, количество машино-мест – 2 038.

Срок строительства – 17 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Кабмин утвердил проект и титул строения строительства паркинга в "Борисполе", через несколько дней упразднив его. Согласно предыдущему распоряжению, строительство паркинга на 2038 машино-мест планировалось завершить в 2012 году. Общая стоимость строительных работ – 410 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.