В Кривом Роге проезд в маршрутках подорожал до 3 грн.

В Кривом Роге с 4 мая проезд в маршрутных такси подорожал на 50 коп. – с 2,5 грн. до 3 грн. за одну поездку.

Об этом сообщает один из городских интернет-сайтов со ссылкой на предприятия- перевозчики.

Увеличение стоимости проезда владельцы маршруток объясняют подорожанием стоимости топлива и ссылаются на акт согласования с городскими властями от 31 января 2011 года, в котором рост стоимости перевозок оговорен условием повышения отпускной цены на дизтопливо на АЗС свыше 9,5 грн. за литр. На данный момент стоимость 1 л дизтоплива составляет 9,8 грн.

Проезд по маршруту автобуса №302 от отдаленного микрорайона Ингулец до площади Освобождения в Кривом Роге подорожал с 3,5 грн. до 4,75 грн.