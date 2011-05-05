«Укрзализныця» отменила рейс рельсового автобуса Тернополь – Львов и в обратном направлении.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник обособленного подразделения железнодорожной станции «Тернополь» Александр ВОЗНЮК, обусловлено это решением использовать более экономичный транспорт.

«На дизтопливе сейчас невыгодно ездить, поскольку оно подорожало, а есть возможность использовать более экономичный электротранспорт. К тому же загруженность рельсового автобуса составляла в среднем 76%», – объяснил А.ВОЗНЮК.

По его данным, «Укрзализныця» не исключает внедрения аналогичного транспорта, который был бы оснащен электродвигателем, но это лишь в перспективе.

А.ВОЗНЮК заверил, что у жителей Тернополя после отмены рельсового автобуса не возникнет проблем с добиранием во Львов, поскольку с 1 июня будут возобновлены 6 рейсов поездов, отмененных ранее в связи с намерением реконструировать отдельные пути железной дороги для внедрения скоростного поезда между Львовом и Киевом к Евро-2012. Теперь же от этого замысла отказались.

Как сообщал УНИАН, рельсовый автобус повышенного комфорта второго класса сообщением Тернополь – Львов и в обратном направлении был введен 1 июня 2010 года.

Автобус имел 91 место, путь он преодолевал за 1 час 40 минут, тогда как электрички с Тернополя во Львов едут 3 часа 10 минут, быстрые поезда – свыше 2 часов.