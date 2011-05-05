Кабмин утвердил новый проект аэровокзала в Донецке стоимостью почти 2,8 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины распоряжением № 373-р от 27 апреля 2011 года утвердил представленный Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов скорректированный проект "Реконструкция аэровокзального комплекса в коммунальном предприятии "Международный аэропорт «Донецк», разработанный ООО "Среда", общая стоимость реконструкции составляет почти 2,8 млрд. грн.

Текст документа размещен на сайте правительства.

Проект утвержден с такими основными технико-экономическими показателями: площадь участка – 196,150 тыс. кв. м, из них на привокзальной площади проезды займут 56,5 тыс. кв. м, автостоянки – 28,665 тыс. кв. м. При этом общее количество машино-мест для автомобилей – 732, для автобусов – 60.

Площадь аэровокзала составит 58,7 тыс. кв. м, он будет иметь 6 этажей. Пропускная способность комплекса (прилет и вылет с учетом трансферта) – 3200 пассажиров в час. Общая длина эстакады – 322,6 м. В аэропорту предусмотрено также строительство многоэтажного гаража с автобусной станцией и переходами площадью 24,7 тыс. кв. м, инженерного блока, трансформаторной подстанции № 2, центральной распределительной подстанции, котельной. Также будут построены газовый распределительный пункт, водопроводная насосная станция.

Общая сметная стоимость реконструкции – 2 млрд. 792 млн. 025,052, тыс. грн., в том числе строительно-монтажных работ – 1 млрд. 087 млн. 312,354 тыс. грн., оборудования – 1 млрд. 166 млн. 589,129 тыс. грн., пусконаладочных работ – 3 млн. 932,14 тыс. грн., прочие расходы – 534 млн. 191,429 тыс. грн.

Как отмечается в документе, в частности, общая сметная стоимость выполненных работ по состоянию на 1 марта 2011 г. составляет 643 млн. 432,169 тыс. грн., строительно-монтажных работ – 455 млн. 919,616 тыс. грн., оборудования – 45 млн. 034,243 тыс. грн., прочие расходы – 142 млн. 166,41 тыс. грн.

Напомним, в аэропорту «Донецк» ведутся работы по строительству и реконструкции к Евро-2012 аэровокзального комплекса. Ранее сообщалось, что общая стоимость этого проекта включительно со строительством нового терминала, эстакады, автостоянки и привокзальной площади в соответствии с целевой программой подготовки к Евро-2012 составляет 1 млрд. 399,2 млн. грн. (из госбюджета – 1 млрд. 136,8 млн. грн., из местного бюджета – 262,4 млн. грн.).