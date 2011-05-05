Харьковский аэропорт возобновляет регулярные прямые рейсы в Ереван.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании DCH, которая реализует проекты к Евро-2012 в Харькове.

Согласно сообщению, регулярное авиасообщение между Харьковом и столицей Армении будет возобновлено с 9 мая 2011 года. Соответствующая договоренность достигнута между компанией «Нью Системс АМ» (оператор международного аэропорта «Харьков») и ООО «Авиакомпания «Армавиа» (крупнейший авиаперевозчик Армении).

Регулярный авиарейс Ереван – Харьков – Ереван будет выполняться 1 раз в неделю – по понедельникам. Перелет будут обеспечивать самолеты типа Bombardier CRJ 200 из авиапарка компании «Армавиа».

«Рейс на Ереван всегда имел большую популярность у харьковчан. Этот факт повлиял на решение о возобновлении прямого сообщения между нашими городами. Всего за два часа жители Слобожанщины смогут добраться до жемчужины Кавказа – древнего города с многовековой историей», – сказал, комментируя событие, генеральный директор компании «Нью Системс АМ» Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО.

В пресс-службе заметили, что расширение географии прямого авиационного сообщения для международного аэропорта «Харьков» проводится в рамках программы развития воздушных ворот Слобожанщины. Программа позволяет реализовать заявленный инвестором и куратором объекта Александром ЯРОСЛАВСКИМ курс на расширение авиасообщения между Харьковом, с одной стороны, и самыми популярными среди харьковчан курортами и ключевыми европейскими городами – с другой. Согласно этой программе, летом 2011 года будет налажено регулярное авиасообщение между Харьковом и Прагой, а также между Харьковом и городом Дубаи (ОАЭ).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Армавиа» – национальный авиаперевозчик Армении. Компания основана в 1996 году. Основатели – армянские организации ООО «Авиафин» и ООО «Мика Армения Трейдинг». Базируется в Ереване, аэропорт «Звартноц». Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в более чем 48 городов Ближнего Востока, Европы, Азии и Северной Африки. Основные рейсовые и чартерные международные полеты осуществляются из аэропорта «Звартноц».

Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к проведению финальных игр чемпионата Европы по футболу 2012 года. Проект стартовал 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент – украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса Харьковского аэропорта.