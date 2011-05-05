Морские порты за 4 месяца увеличили переработку грузов на 3,5%

По оперативным данным, за 4 месяца 2011 года в восемнадцати морских портах Украины переработано 37 млн. 316 тыс. грузов, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Общий объем переработки транзитных грузов за январь-апрель т.г. составил 13 млн. 966 тыс. тонн, что на 25,5% больше, чем в прошлом году. Кроме того, на складах портов в ожидании обработки находится 3 млн. 785 тыс. тонн грузов.

Среди лидеров по росту объемов переработки грузов по результатам четырех месяцев 2011 года: Бердянский порт - обработано на 49% больше грузов, чем в январе-апреле 2010 г.; Севастопольский и Ялтинский порты - рост на 36%; Ренийский порт - рост на 19,4%.

Среди лидеров по росту уровня переработки транзитных грузов: Керченский порт - обработано на 155% больше грузов, чем в январе-апреле 2010 г.; Бердянский порт - на 124% больше; Порт «Южный» - на 63% больше.

Напомним, основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, являются руда, зерно, металлы, уголь, нефть, нефтепродукты и контейнеры.

Как отмечается в сообщении, Министерство инфраструктуры поддерживает инициативы портов, которые привлекают новые грузопотоки. Сейчас порты работают над программой увеличения тыловых площадей и расширения железнодорожных линий и грузовых площадок для разгрузки, что позволит увеличить суточную норму обработки вагонов и улучшит показатели работы, как портов, так и «Укрзализныци».