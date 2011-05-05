Всеукраинский профсоюз пилотов против инициатив Минздрава

Всеукраинский профсоюз пилотов выступает против инициатив Минздрава по введению дополнительных психофизиологических экспертиз для работников транспортных предприятий.

Об этом в заявлении для УНИАН сообщило руководство профсоюза.

Согласно сообщению, соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины «Вопросы организации проведения психофизиологической экспертизы работников, занятых на работах повышенной опасности и требующих профессионального отбора», разработанный Министерством здравоохранения, вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в сообщении, Всеукраинский профсоюз пилотов тщательно проанализировал проект постановления и «категорически не поддерживает его по ряду причин».

Как заявляют в профсоюзе, данный проект не имеет целью улучшить процедуру проведения профессионального отбора, повысить уровень безопасности на производстве и решить проблемы «человеческого фактора». По мнению пилотов, он является лишь основанием для необоснованного использования дополнительных бюджетных средств, а впоследствии - средств работодателей и персонала, поскольку проектом предусмотрено, что работодатель должен платить 0,21 минимальной заработной платы за проведение психофизиологической экспертизы, при этом существующие экспертизы и осмотры также не отменяются. «Поскольку законопроект не отменяет предыдущие нормы, в том числе международные, то внедрять дополнительные, дублирующие нормы категорически нецелесообразно», - отмечается в документе.

По данным профсоюза, на сегодняшний день при приеме на обучение в летных учебных заведениях курсанты (студенты) проходят профессиональный отбор согласно действующему законодательству, а именно: совместному приказу Министерства здравоохранения Украины и Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда «Об

утверждении Перечня работ, где есть потребность в профессиональном отборе» от 23.09.1994 г. №263/121. Кроме того, пилоты проходят ежегодную медицинскую сертификацию согласно международным требованиям JAR-FCL 3

(введены в действие приказом Госавиаслужбы от 27.03.2006 г. №223, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 12.04.2006 г. под №426/12300), которые содержат все требования к медицинскому освидетельствованию (физиологические, психологические, неврологические и психиатрические).

При этом JAR-FCL 3, именно как требования, не предполагают проведения дополнительных обследований и ограничений, которые могут устанавливаться подзаконными актами, отмечают в профсоюзе. Также, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 27.09.2000 г. №1465, летный состав обязательно ежегодно проходит обследование у врачей психиатра и нарколога, для получения соответствующих сертификатов.

«Учитывая вышеприведенное, Всеукраинский профсоюз пилотов предупреждает всех транспортников о негативных последствиях дополнительных психофизиологических экспертиз», - отмечается в сообщении профсоюза.

Напомним, Проект постановления КМУ «Вопросы организации проведения психофизиологической экспертизы работников, занятых на работах повышенной опасности и требующих профессионального отбора» разработан Министерством здравоохранения и целью его, как указывают разработчики, является определение процедуры, организации и порядка проведения психофизиологической экспертизы работников, занятых на работах повышенной опасности и требующих профессионального отбора. В документе к видам работ, требующим профессионального отбора, отнесены: все виды подземных работ; работа в кессонах, барокамерах, замкнутых пространствах; водолазные работы; работы на высоте, верхолазные работы; работы, связанные с обслуживанием действующих электроустановок; работы, связанные с использованием взрывчатых материалов; аварийно-спасательные работы по гашению пожаров; работы, связанные с управлением наземным, подземным, воздушным и водным транспортом; работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в т.ч. диспетчеров авиационного, железнодорожного, подземного и водного транспорта; операторов трубопроводного транспорта; диспетчеров и операторов объектов повышенной опасности и др. (согласно перечню, установленному постановлением КМУ от 15 октября 2003 г. №1631).