«Укрзализныця» в апреле ускорила оборот вагонов почти на 8%

«Укрзализныця» работает над более эффективным использованием парка грузовых вагонов, в частности в апреле этого года оборот вагона ускорен к уровню прошлого года на 0,63 суток (на 7,7%), к плану - на 0,46 суток (7,7%). Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, в среднем один вагон находился в обращении 5,72 суток.

При этом оборот груженого вагона в апреле 2011 года составил 2,85 суток, что на 0,2 суток (7%) больше плана и на 0,14 суток (4,9%) больше апреля 2010 г.

Кроме того, уменьшено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плановому заданию на 7,20 часа, к уровню прошлого года - на 5,5 часа, и его выполнение составляет 33,1 часа.

Простой вагона на одной технической станции снижен к плану на 1,49 часа, к уровню прошлого года - на 1,38 часа и его выполнение составляет 7,54 часов.

По данным ведомства, грузовой рейс вагона в среднем составил 507,9 км, что больше уровня прошлого года на 3,2%, и больше плана на 3,6%.