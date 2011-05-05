«Укрзализныця» капитально отремонтировала свыше 130 км ж/д путей

На протяжении января-апреля текущего года железнодорожники капитально отремонтировали 130,9 км путей (на 3% больше плана) и модернизовали 116,5 км путей (на 1% больше плана).

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», железнодорожники перевыполнили все запланированные на этот период объемы ремонтно-путевых работ.

Также осуществлен средний ремонт 133 км путей (на 11% больше плана) и комплексно-оздоровительный ремонт 152,5 км путей (на 16% больше плана).

Одновременно железнодорожники ремонтируют стрелочные переводы: с начала года заменено на новые 139 комплектов стрелочных переводов (на 11% больше плана) и выполнен средний ремонт 56 комплектов (на 8% больше плана). Также осуществлен средний ремонт 668 комплектов стрелочных переводов.

Всего в 2011 году запланировано капитально отремонтировать 776 км путей, модернизировать 445,3 км и заменить на новые 775 комплектов стрелочных переводов.