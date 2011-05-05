«Укрзализныця» подбирает кадры при помощи новых информационных технологий

Главное управление кадровой и социальной политики «Укрзализныци» сейчас воплощает новые информационные технологии тестирования работников различных железнодорожных специальностей и руководящего состава. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци» со ссылкой на начальника главного управления ведомства Михаила ГОЛОВАЦКОГО.

Как отметил он, специально разработанные тесты и использование электронных средств позволяют объективно оценивать уровень профессиональных знаний претендентов на вакансии и работников железных дорог. Ежегодно оценку своих профессиональных знаний получают более 70 тысяч работников отрасли.

Тесты разрабатываются работниками железнодорожных ВУЗов, оцениваются специалистами соответствующих железнодорожных подразделений и утверждаются руководством «Укрзализныци». При этом оценку знаний получают как работники рабочих специальностей, так и руководители высших рангов. В частности, в опросник руководителя входят блоки по финансово-экономическим вопросам, правилам эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности и т.д.

В целом с 2003 года, когда был разработан первый опросник для проводников, уже создано более 400 тестов для железнодорожников, студентов и выпускников высших учебных заведений профильного направления.