"Укртелеком" предоставит ветеранам бесплатное время для разговоров по телефону

В честь 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ОАО «Укртелеком» проводит 8 и 9 мая 2011 года благотворительную акцию – предоставляет каждому из участников Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, 10 бесплатных минут в целом для разговоров с абонентами фиксированной связи по Украине, СНГ, а также возможность общаться с абонентами мобильной связи "Укртелекома" (код 91). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как и в предыдущие годы, 8 и 9 мая звонить по телефону можно будет круглосуточно с квартирных телефонов по месту регистрации, а также из почтовых отделений и переговорных пунктов, предъявив при личном обращении соответствующее удостоверение и копию идентификационного кода.

Телефонные разговоры с абонентами мобильных операторов, кроме ОАО «Укртелеком», предоставляются по действующим тарифам.