Львовская детская железная дорога открывает 60-й сезон
12:11, 06 мая 2011Транспорт/Связь
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Львовская детская железная дорога открывает свой юбилейный 60-й сезон. Торжественное открытие движения поездов состоится восьмого мая в 11:00 на станции Солнечная (со стороны улицы Стрыйской). В мероприятии примут участие руководители Львовской железной дороги, начальник Львовской детской железной Дмитрий Венгер, представители служб магистрали, выпускники Львовской детской железной дороги, гости из детских железных дорог Ровно и Луцка.
В день открытия движения поездов всех присутствующих ждет бесплатный рейс поездом «Ветерок» и праздничный концерт.
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