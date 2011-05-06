Львовская детская железная дорога открывает 60-й сезон

Львовская детская железная дорога открывает свой юбилейный 60-й сезон. Торжественное открытие движения поездов состоится восьмого мая в 11:00 на станции Солнечная (со стороны улицы Стрыйской). В мероприятии примут участие руководители Львовской железной дороги, начальник Львовской детской железной Дмитрий Венгер, представители служб магистрали, выпускники Львовской детской железной дороги, гости из детских железных дорог Ровно и Луцка.

В день открытия движения поездов всех присутствующих ждет бесплатный рейс поездом «Ветерок» и праздничный концерт.