«Укрзализныця» констатирует наличие свободных мест в крымском направлении в период праздников

«Укрзализныця» информирует о наличии свободных мест в поездах крымского направления на праздничный период 9-10 мая.

Как сообщает пресс-центр ведомства, по состоянию на 6 мая на 13.15 в свободной продаже на крымское направление есть 366 мест.

В частности, в свободной продаже в крымском направлении на поезд №40 есть 10 свободных мест, на поезд №247 -189 мест, поезд №282 - 17 мест и поезд № 294 - 129 мест.

По информации первого заместителя начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игоря БРЕУСА, в праздничные дни 9-10 мая в крымском направлении будут курсировать 35 поездов формирования «Укрзализныци» и 5 поездов формирования российских железных дорог.