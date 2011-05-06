«Укрзализныця» констатирует наличие свободных мест в крымском направлении в период праздников
16:17, 06 мая 2011Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» информирует о наличии свободных мест в поездах крымского направления на праздничный период 9-10 мая.
Как сообщает пресс-центр ведомства, по состоянию на 6 мая на 13.15 в свободной продаже на крымское направление есть 366 мест.
В частности, в свободной продаже в крымском направлении на поезд №40 есть 10 свободных мест, на поезд №247 -189 мест, поезд №282 - 17 мест и поезд № 294 - 129 мест.
По информации первого заместителя начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игоря БРЕУСА, в праздничные дни 9-10 мая в крымском направлении будут курсировать 35 поездов формирования «Укрзализныци» и 5 поездов формирования российских железных дорог.
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