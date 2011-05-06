Аэропорт Тель-авива приостановил вылеты из-за загрязнения авиатоплива

Тель-авивский международный аэропорт - главные воздушные ворота Израиля - приостановил в четверг большинство вылетов из-за загрязнения авиационного топлива, сообщила РИА Новости советник министра транспорта Зина Ройтман.

Власти пока не берутся прогнозировать, когда аэропорт вернется к нормальной работе. "Компания, которая обеспечивает авиационным топливом аэропорт Бен-Гурион, выявила его загрязнение. В связи с этим было принято решение временно отменить все вылеты... Пока невозможно сказать, когда аэропорт возобновит работу в нормальном режиме", - сообщила собеседница агентства.

По сведениям израильских СМИ, к вылету допускают только воздушные суда, прибывшие в Израиль с достаточным количеством горючего на борту для перелета к следующему пункту назначения. Некоторые самолеты перенаправлены в аэропорт Кипра для дозаправки.

Сайт Тель-авивского международного аэропорта, где размещено табло вылетов и прилетов, сейчас не работает. Представители пресс-службы не отвечают на телефонные звонки.