УАЗ выпустил опытную партию автомобилей "Евро-4" с антиблокировочной системой тормозов

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), входящий в холдинг "Соллерс", изготовил первую опытно-наладочную партию автомобилей, соответствующих экологическому стандарту "Евро-4", сообщила в четверг пресс-служба УАЗа.

"В основном производственном цикле изготовлено 12 опытных образцов автомобилей модельного ряда категории M2G (микроавтобусы УАЗ-2206 и санитарные автомобили УАЗ-3962), оснащенных двигателем ЗМЗ-409 "Евро-4". Опытная партия предназначена для отработки технологических процессов, устранения потенциальных дефектов и определения показателей качества", - цитирует сообщение РИА Новости.

С 1 января 2012 года все автомобили УАЗа, согласно российскому законодательству, будут выпускаться по стандарту "Евро-4", на данные цели завод потратит около 200 млн. рублей.

"Евро-4" - это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Введен в Евросоюзе в 2005 году. В 2009 году вступил в силу новый стандарт "Евро-5".

По словам пресс-службы, модернизированные автомобили категории M2G оснащены также антиблокировочной системой тормозов производства Bosch (Германия). Инвестиции в проект по модернизации автомобилей грузового модельного ряда составили 150 млн. рублей.

"Новая система тормозов впервые ставится на грузовой модельный ряд, раньше такой системой оснащались только легковые автомобили. Улучшены управляемость и устойчивость автомобиля, повышена реакция внедорожника на экстремальные дорожные условия", - подчеркнула руководитель пресс-службы УАЗа Алла Акимова.

ОАО "Ульяновский автомобильный завод" входит в структуру российской автомобильной компании "Соллерс" и специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой UAZ.

Предприятие ежегодно выпускает около 70 тыс. автомобилей более 20 модификаций, 20% из которых поставляется на экспорт.