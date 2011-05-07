Путин поддержал строительство моста через Керченский пролив

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддержал идею строительства моста через Керченский пролив, отметив, что российская сторона будет ее продвигать в контактах с украинским руководством.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он заявил на пленарном заседании межрегиональной конференции "Единой России".

"От реализации этой идеи все бы только выиграли", - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что строительство моста давно ожидается как в России, так и в Украине. "Пора приниматься и за строительство моста через Керченский пролив (...) Этого уже давно ждут и в России, и в Крыму. Мы и с премьером, и с президентом Украины говорили на этот счет. Украинские наши коллеги поддерживают самым активным образом (этот проект - ред.)", - сказал он.

По словам главы правительства РФ, проект должен быть безупречен с технологической и с инженерной точки зрения. "Он непростой. Но с точки зрения экономики, развития связей с соседями, безусловно, очень востребован. В диалоге с нашими украинскими партнерами будем активно продвигать такой проект и дальше", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия в течение 1,5 лет планируют завершить изыскательные работы по проекту мостового перехода через Керченский пролив.

Об этом в апреле т.г. сказал министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН. Он отметил, что Внешэкономбанк РФ, которому поручено финансирование изыскательных работ, начал поиск потенциальных инвесторов, готовых войти в этот проект вместе с государственным участием. По словам вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, реализация этого проекта будет на полном паритете. «Это будет коммерческий проект и договор участия будет 50 на 50», - сказал он.