ЮЖД до конца года вложит 3 млрд. грн. в запуск 2-х этажных поездов

Южная железная дорога планирует вложить 3 млрд. грн. до конца 2011 года в запуск двухэтажных поедов производства "Skoda Vagonka" (Чехия). Об этом сообщил начальник дороги Виктор Остапчук, передает "Status Quo".

"Эти средства будут направлены на электрификацию и подготовку инфраструктуры к работе нового подвижного состава, который уже через год должен будет курсировать по дорогам Украины", - пояснил он.

По словам В.Остапчука, сейчас проводится реконструкция локомотивных депо для приема новых составов.

"Два двухэтажных электропоезда повышенной комфортности двойного питания уже производят. Поезда придут на дорогу – один в конце года, а второй – в январе или феврале. Мы произведем обкаточные испытания, и уже в марте они будут работать. Задействать их планируется на участках до Киева и Симферополя, а также на обслуживании местных линий. Поезда вмещают по 700-600 чел. и нужно будет разработать оптимальные маршруты для них", - отметил В.Остапчук.

12 января 2011 г. ЮЖД заключила договор с ОАО "Skoda Vagonka" (Чехия) на поставку 2 двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока. Стоимость договора составляет 39,9 млн. евро (без НДС). Срок поставки поездов – второй квартал 2012 г.