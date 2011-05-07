К Евро-2012 для «Малой Южной» закупят новый тепловоз и 6-10 вагонов

Для «Малой Южной» дороги к Евро-2012 планируется заказать новый тепловоз и шесть – десять вагонов. Об этом сообщил начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук, пишет "Вечерний Харьков".

«Поскольку в Украине таких тепловозов не производят, их нужно заказать в России», - добавил он.

По традиции, в первый день мая на детской железной дороге в Харькове стартовал очередной, 71-й сезон перевозок пассажиров. Более 1100 мальчишек и девчонок постигают в кружках и секциях Малой Южной азы железнодорожных профессий — машиниста и его помощника, проводника пассажирского вагона и ревизора, дежурного по станции и дежурного стрелочного поста, диктора и начальника поезда. Как показывает практика, 85% выпускников «малой» магистрали поступают затем в высшие и средние специальные учебные заведения железнодорожного транспорта.

Нынешний сезон перевозок посвящён 20-летию независимости Украины.