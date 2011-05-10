В Харькове из-за хищения электрокабеля прекращалось движение троллейбусов

Сегодня в Харькове из-за хищения электрокабеля на двух проспектах города прекращалось движение троллейбусов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник службы движения харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» Александр УКИС.

По его словам, подводные кабели питания сегодня утром вырезали неизвестные злоумышленники на проспектах Героев Сталинграда и 50-летия СССР. В первом случае троллейбусы стояли с 7.10 до 7.40, во втором – движение было прекращено в 9.05, и еще не возобновилось.

А.УКИС допускает, что кабель, который изготовлен из цветного металла, вырезают с целью сдачи на металлолом. Он отметил, что злоумышленники в этом году активизировались, а в целом кражи часто совершались и в прошлом году. Ни в одном из случаев поймать воров не удалось.

«Мы сообщаем в милицию, в СБУ, своими силами проводим патрулирование, но на протяжении года-полтора это не дало результатов, и кражи, к сожалению, продолжаются», - сказал А.УКИС.

Специалист также заметил, что вырезание кабелей питания не только наносит материальный ущерб предприятию, но и серьезно разрушает энергосистему города.