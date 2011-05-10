С 12 мая в Крыму начнут действовать новые тарифы на междугородние пассажирские перевозки

Новые тарифы на междугородние автобусные пассажирские перевозки в Крыму, утвержденные Советом министров АРК, вступят в силу с 12 мая 2011 г. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли АРК.

Постановление Совета министров АРК от 27 апреля с. г., которым предусмотрено для всех субъектов хозяйствования, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами пригородного и междугородного сообщения, установление тарифа в размере 0,22 грн. за 1 км проезда, опубликовано в газете "Крымские известия" 6 мая. Постановление вступает в силу через 5 дней после опубликования, то есть 12 мая.

Как сообщал УНИАН, Совет министров Крыма повысил предельные тарифы на междугородние пассажирские перевозки на 22,2%, или на 4 копейки, до 22 копеек за пассажирокилометр. Предыдущий тариф действовал с июня 2008 года и составлял 18 копеек за километр.

По словам вице-премьера Екатерины ЮРЧЕНКО, новый тариф равен среднему тарифу по Украине, а жители подорожания практически не ощутят. Она отметила, что если сейчас от Симферополя до Ялты можно доехать за 19 грн., то после вступления тарифов в силу стоимость проезда составит 23,84 грн.