Корпорация «Богдан» выиграла тендер на поставку 15 троллейбусов в Полтаву

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», которое входит в состав Корпорации «Богдан», выиграло тендер на поставку 15 троллейбусов «Богдан Т701.10» для Полтавы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что сумма контракта превышает 28 млн. грн.

Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.

Троллейбусы будут переданы заказчику до конца текущего года.

На сегодня корпорация «Богдан» единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Корпорация в настоящее время имеет два современных завода – по производству легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков в Черкассах и автобусов и троллейбусов в Луцке.