Аэропорт «Симферополь» вводит дополнительные рейсы в Россию, Беларусь, Латвию, Узбекистан

На время летней навигации Международный аэропорт «Симферополь» вводит дополнительные рейсы по направлению в Россию, Беларусь, Латвию, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан.

Об этом УНИАН сообщили в Курортно-информационном центре АРК со ссылкой на исполнительного директора аэропорта Сергея ШАПКУ.

По его словам, с 15 мая на летний период в Москву планируется ввести 20 дополнительных авиарейсов в аэропорты Внуково и Домодедово. Также будут введены рейсы в направлении Баку, Душанбе, Екатеринбурга, Калининграда.

Кроме того, в летний сезон симферопольский аэропорт намерен увеличить количество авиарейсов в направлении Киева, организовать дополнительные рейсы в Минск, Новосибирск, Одессу, Оренбург, Ригу, Самару, Самарканд, Санкт-Петербург. «Запланировано порядка 150 на отлет и почти столько же - на прилет. Получается всего около 300 рейсов», - резюмировал С.ШАПКА.

Исполнительный директор также отметил, что в период летней навигации пассажиропоток по сравнению с минувшим годом увеличится в 5-6 раз.