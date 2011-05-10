ЮЖД планирует запустить двухэтажные электропоезда повышенной комфортности

В конце 2011 г. – начале 2012 г. Уставное территориально-отраслевое объединение "Южная железная дорога" (ЮЖД) планирует запустить на крымском и киевском направлениях двухэтажные электропоезда повышенной комфортности.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли АРК со ссылкой на начальника ЮЖД Виктора ОСТАПЧУКА.

По словам В. ОСТАПЧУКА, ведется реконструкция локомотивных депо для приема новых составов.

"Два двухэтажных электропоезда повышенной комфортности двойного питания уже производят. Поезда придут на дорогу – один в конце года, а второй – в январе или феврале. Мы произведем обкаточные испытания поездов, и уже в марте они будут работать. Их планируется использовать на участках до Киева и до Симферополя, а также на обслуживании местных линий. Поезда вмещают по 700-600 чел. и нужно будет разработать оптимальные маршруты для них", - отметил В.ОСТАПЧУК.

По его словам, ЮЖД планирует освоить 3 млрд. грн. средств до конца 2011 г.

"Эти средства будут направлены на электрификацию и на другие работы, связанные с ремонтом или подготовкой инфраструктуры к работе нового подвижного состава, который уже через год должен будет курсировать по дорогам Украины", - заявил В.ОСТАПЧУК.

Справка УНИАН. ЮЖД входит в состав 6 железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок "Укрзализныця". Южная железная дорога проходит по территории семи областей Украины: Донецкой, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Управление ЮЖД расположено в Харькове.