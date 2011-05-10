Киевский метрополитен привлек у "Альфа-Банка" кредит на 125 млн. грн.

Киевский метрополитен привлек у "Альфа-Банка" (Киев) кредит на 125 млн. грн. сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Средства предоставлены с целью рефинансирования кредитных обязательств.

Стоимость обслуживания кредита составит 26,250 млн. грн. В залог по кредиту предоставлены вагоны метрополитена общей стоимостью 190,7 млн. грн.

Кредитный договор был подписан 29 апреля 2011 года, предложение банка акцептировано 1 апреля т.г.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо, мастерские по ремонту подвижного состава, дирекция строительства метрополитена.

В настоящее время Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых превышает 60 км.

В 2010 году пассажиропоток Киевского метро составил 504 млн. 287,9 тыс. пассажиров.

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 28,473 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 23,878 млрд. грн., обязательства - 25,338 млрд. грн., уставный капитал - 3,716 млрд. грн., собственный капитал - 3,135 млрд. грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 2,427 млн. грн.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».