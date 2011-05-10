Количество пользователей украинского Интернета в апреле выросло на 2%

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальные браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита)

за текущий месяц, и браузеры, которые просматривали страницы в этом и в

прошлом месяце) в апреле 2011 года увеличился на 2% по сравнению с мартом 2011 года и составил 23,75 млн. человек.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за апрель 2011 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, существенных изменений в географическом распределении пользователей Интернета в апреле 2011 года не наблюдалось. Как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля составила 56,67% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы: Харьков (7,43% от общей аудитории), Львов (5,59%), Донецк (5,38%), Одесса (4,83%), Днепропетровск (4%), Крым (2,08%), Луганск (1,43%). Их суммарная доля составляет 32,84%.

В то же время в Житомирском, Ривненском и Ивано-Франковском регионах зафиксирована наименьшая активность, на эти регионы приходится 0,26%, 0,24% и 0,12% соответственно от общей аудитории Интернета в Украине. На остальные регионы пришлось 9,87% пользователей Интернет.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети, в апреле 2011 года составило более 3,67 млрд. минут, что на 2,16% больше, чем в предыдущем месяце.