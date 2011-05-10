ХМТП проведет исследование состояния гидротехнических сооружений

Херсонский морской торговый порт (ХМТП) планирует провести масштабное исследование состояния гидротехнических сооружений порта и прилегающей к ним акватории.

Как сообщает "Вестник государственных закупок", Херсонским морским торговым портом будут организованы государственные торги по выбору подрядчика для выполнения водолазных работ.

В частности, у победителя конкурса ХМТП осуществит государственные закупки работ по обследованию гидротехнических сооружений. Для выполнения данных работ требуется привлечение специалистов-водолазов.

Также предприятие планирует дополнительно закупить работы по исследованию прилегающей к гидротехническим сооружениям акватории порта.

Указанные работы будут выполнены в акватории заказчика в течение июня-июля текущего года. Тендер состоится 25 мая.

Для участия в данном тендере предоставляется банковская гарантия на сумму 7,5 тыс. грн.

Общая сумма закупки указанных работ не сообщается.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них - минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых.

Проектная мощность порта - 4 млн. т грузов в год.