Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод увеличил прибыль в 7 раз

ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" (Ивано-Франковск) в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,357 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что за отчетный период завод увеличил чистый доход на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 9,205 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 0,8% – до 11,024 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод увеличил чистую прибыль на 4,1% по сравнению 2009 годом – до 0,203 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" (Ивано-Франковск) занимается изготовлением продукции, предназначенной для железнодорожного транспорта, и производит ремонт и модернизацию дрезин, тепловозов, электровозов и другой железнодорожной техники. Основными клиентами предприятия являются железные дороги Украины, металлургические и другие заводы Украины, компании и фирмы Украины и зарубежных стран (Прибалтика, Россия, Молдова и др.).

100% акций ОАО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства инфраструктуры Украины.