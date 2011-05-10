Харьковский завод «Транссвязь» завершил первый квартал с убытком 2,2 млн. грн.

ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" завершило январь-март 2011 года с чистым убытком 2,185 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистая прибыль предприятия составила 2 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. завод «Транссвязь» сократил чистый доход на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2,811 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 28,2% – до 3,249 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" завершил с чистым убытком 2,157 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль предприятия составила 0,140 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" (Харьков) производит аппаратуру телемеханики и автоматики на железнодорожном транспорте, аппаратуру железнодорожной связи, аппаратуру автоблокировки, релейную аппаратуру, аппаратуру электропитания.

100% акций ОАО "Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" принадлежат государству.