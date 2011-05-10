«Авлита» увеличила перечисления в бюджеты всех уровней в 4,3 раза – до 26,8 млн. грн.

Стивидорная компания «Авлита» в первом квартале 2011 года выплатила в бюджеты всех уровней рекордную сумму – 26,8 млн. грн., что в 4,3 раза, или на 20,5 млн. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре компании.

Согласно сообщению, в бюджет Севастополя за указанный период СК «Авлита» перечислила более 3 млн. грн., что на 23% больше, чем за январь-март 2011 года.

По информации предприятия, выплаты в фонды социального страхования увеличились с 3,6 млн. грн. до 4,2 млн. грн., что на 17,8% больше прошлогодних выплат. Страховые взносы в Пенсионный фонд выросли на 28%, что в денежном эквиваленте составило 918 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а так же с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 15 портальных кранов, включая 5 причальных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.

100% акций ЗАО "СК "Авлита" принадлежит "СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) Лимитед".