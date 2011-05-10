Samsung в первом квартале сократил операционную прибыль на 30%

Консолидированная операционная чистая прибыль компании Samsung (Корея) в первом квартале 2011 года снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,78 трлн. корейских вон (примерно 2,6 млрд. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход компании на консолидированной основе за I квартал т.г. составил 36,99 трлн. вон (34,6 млрд. долл.), что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Консолидированная операционная прибыль за I квартал 2011 года составила 2,95 трлн. вон (2,76 млрд. долл.).

Основную прибыль в течение квартала генерировали подразделения телекоммуникаций, полупроводников, а также цифровых медиа и бытовой техники, в частности, полупроводниковое подразделение сообщило о росте продаж на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако общая чистая прибыль Samsung снизилась по сравнению с высокими показателями I квартала 2010 года ввиду падения цен на полупроводниковую память и снижение рентабельности в сегменте LCD-панелей и телевизоров.

Компания прогнозирует, что сложные условия ведения бизнеса сохранятся и во II квартале из-за растущего беспокойства по поводу состояния мировой экономики и сильной конкуренции на рынке потребительской электроники и мобильных устройств.

Samsung Electronics уже объявил, что капитальные затраты на 2011 год составят 23 трлн. вон, как и планировалось ранее. На протяжении I квартала капитальные затраты компании достигли 5,5 трлн. вон, или 24% от общих запланированных капитальных затрат, которые могут увеличиться в зависимости от рыночной ситуации.

Продажи мобильных телефонов Samsung в I квартале 2011 года достигли 70 млн. штук, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако рост продаж смартфонов и мобильных устройств высокого класса помог повысить средние цены продажи продуктов Samsung и операционную прибыль. На смартфоны пришлось до 18% общих продаж мобильных телефонов Samsung за квартал, что на 4% больше, чем за І квартал 2010 года.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой лидер в области производства полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, а также в сфере технологий цифровой конвергенции.

Штат Samsung Electronics насчитывает около 190,5 тыс. сотрудников, работающих в 206 офисах в 68 странах мира. В состав компании входят восемь независимо управляемых бизнес-подразделений: Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions, Digital Imaging, Semiconductor и LCD. Являясь одним из самых быстрорастущих мировых брендов, Samsung Electronics лидирует на рынках цифровых телевизоров, микросхем памяти, мобильных телефонов и LCD-дисплеев.

Консолидированные продажи компании в 2010 году составили 135,8 млрд. долларов.